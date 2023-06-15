СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. С остоялось заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности с участием советника президента по обороне и национальной безопасности Р. В. Лолуа и начальника правового отдела Кабинета министров А. А. Гуния по подготовке к рассмотрению во 2-м чтении следующих законопроектов: «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Республики Абхазия»;