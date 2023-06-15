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Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Четверг, 15 июня 2023 23:44
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности с участием советника президента по обороне и национальной безопасности Р. В. Лолуа и начальника правового отдела Кабинета министров А. А. Гуния по подготовке к рассмотрению во 2-м чтении следующих законопроектов:

«О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Республики Абхазия»;

«О национально-освободительном движении абхазского народа»;

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в связи с принятием Закона Республики Абхазия «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Республики Абхазия» и Закона Республики Абхазия «О национально-освободительном движении абхазского народа».

Вел заседание председатель Комитета Тимур Шергелия.

Со вступительным словом выступил член комитета, председатель сухумского отделения ПП «Амцахара» А. Б. Герхелия, который отметил давно назревшую необходимость принятия закона о ветеранах и его принятия до 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Было рассмотрено 35 поправок к закону о ветеранах, 13 из которых были одобрены, и 11 поправок к закону о национально-освободительном движении, два из которых были приняты.

По итогам обсуждения Комитетом по обороне и национальной безопасности поправок, поступивших от субъектов права законодательной инициативы и ветеранских организаций, принято решение после внесения в тексты законопроектов одобренных поправок вынести их на рассмотрение ближайшего заседания сессии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 15 июня 2023 23:48

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