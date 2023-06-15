ПРОДОЛЖАЕТСЯ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме в шахматной школе им. А. Карпова продолжился традиционный, республиканский, абхазский, детский, рейтинговый, шахматный турнир «Алашара – молодые надежды». Открыли турнир самые юные шахматисты семи и восьми лет. В этой возрастной категории соревновались 50 участников из Сухума, Гудауты, Пицунды, Гагры и Москвы.