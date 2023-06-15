ПРОДОЛЖАЕТСЯ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»
Новости Четверг, 15 июня 2023 23:35
Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме в шахматной школе им. А. Карпова продолжился традиционный, республиканский, абхазский, детский, рейтинговый, шахматный турнир «Алашара – молодые надежды».
Открыли турнир самые юные шахматисты семи и восьми лет. В этой возрастной категории соревновались 50 участников из Сухума, Гудауты, Пицунды, Гагры и Москвы.
Представляем вам список имен призеров и победителей первого турнирного дня в возрастной категории 7-ми и 8-ми лет.
Среди мальчиков 7 лет:
1-место Хинтба Глеб (г. Гудаута),
2-место Шалин Иван (г. Сухум),
3-место Георгиян Мартин (г. Гагра).
Среди девочек 7 лет:
1-место Папба Адель (г. Сухум),
2-место Шулумба София (г. Пицунда),
3 -место Егорова Елизавета (г. Москва).
Среди мальчиков 8 лет:
1-место Зантария Максим (г. Сухум),
2-место Харчилава Баграт (г. Сухум),
3-место Сгоцян Арман (г. Сухум).
Среди девочек 8лет:
1-место Палавандзия Анна (г. Сухум),
2-место Агрба Амира (г. Гудаута),
3-место Агрба Кира (г. Гудаута).
Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
Шахматный турнир «Алашара – молодые надежды» продлится до 18 июня и в нем примут участие спортсмены до четырнадцатилетнего возраста включительно. Регистрация участников проходит за час до начала турнирного дня и завершаются соревнования церемонией награждения победителей в каждой возрастной категории.
Данный турнир существует с начала 2023 г. и проводится в сухумской шахматной школе ежемесячно.
Турнир проведен при поддержке Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту, Муниципального учреждения Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта» и Федерации шахмат Абхазии.
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