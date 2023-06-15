 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»

Новости Четверг, 15 июня 2023 23:35
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме в шахматной школе им. А. Карпова продолжился традиционный, республиканский, абхазский, детский, рейтинговый, шахматный турнир «Алашара – молодые надежды».

Открыли турнир самые юные шахматисты семи и восьми лет. В этой возрастной категории соревновались 50 участников из Сухума, Гудауты, Пицунды, Гагры и Москвы.

Представляем вам список имен призеров и победителей первого турнирного дня в возрастной категории 7-ми и 8-ми лет.

Среди мальчиков 7 лет:

1-место Хинтба Глеб (г. Гудаута),

2-место Шалин Иван (г. Сухум),

3-место Георгиян Мартин (г. Гагра).

Среди девочек 7 лет:

1-место Папба Адель (г. Сухум),

2-место Шулумба София (г. Пицунда),

3 -место Егорова Елизавета (г. Москва).

Среди мальчиков 8 лет:

1-место Зантария Максим (г. Сухум),

2-место Харчилава Баграт (г. Сухум),

3-место Сгоцян Арман (г. Сухум).

Среди девочек 8лет:

1-место Палавандзия Анна (г. Сухум),

2-место Агрба Амира (г. Гудаута),

3-место Агрба Кира (г. Гудаута).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

Шахматный турнир «Алашара – молодые надежды» продлится до 18 июня и в нем примут участие спортсмены до четырнадцатилетнего возраста включительно. Регистрация участников проходит за час до начала турнирного дня и завершаются соревнования церемонией награждения победителей в каждой возрастной категории.

Данный турнир существует с начала 2023 г. и проводится в сухумской шахматной школе ежемесячно.

Турнир проведен при поддержке Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту, Муниципального учреждения Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта» и Федерации шахмат Абхазии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 15 июня 2023 23:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКИ МЧС ВЕДУТ ПОИСКИ МУЖЧИНЫ В РЕКЕ ПСОУ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.