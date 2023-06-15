СОТРУДНИКИ МЧС ВЕДУТ ПОИСКИ МУЖЧИНЫ В РЕКЕ ПСОУ
Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Весь сегодняшний день водолазы ГИМС МЧС, сотрудники ПСО г. Гагра, правоохранительные органы республики, а также российские пограничники вели поиски гражданина РФ Сергея Пройдина, ранним утром прыгнувшего с берега в реку Псоу.
Свидетелями данного происшествия стали сотрудники абхазской милиции. Они и сообщили о происшествии спасателям.
Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного МЧС РА в 08 часов 00 минут. Российские пограничники задействовали в поисках береговой катер. Однако поиски на обоих берегах реки Псоу не дали никаких результатов и будут продолжены 16 июня.
Планируется прохождение по береговой линии реки с абхазской стороны спасателями Гагрского поисково-спасательного отряда, с российской стороны – сотрудниками погранслужбы ФСБ России
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