СОТРУДНИКИ МЧС ВЕДУТ ПОИСКИ МУЖЧИНЫ В РЕКЕ ПСОУ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Весь сегодняшний день водолазы ГИМС МЧС, сотрудники ПСО г. Гагра, правоохранительные органы республики, а также российские пограничники вели поиски гражданина РФ Сергея Пройдина, ранним утром прыгнувшего с берега в реку Псоу.

Свидетелями данного происшествия стали сотрудники абхазской милиции. Они и сообщили о происшествии спасателям.

Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного МЧС РА в 08 часов 00 минут. Российские пограничники задействовали в поисках береговой катер. Однако поиски на обоих берегах реки Псоу не дали никаких результатов и будут продолжены 16 июня.

Планируется прохождение по береговой линии реки с абхазской стороны спасателями Гагрского поисково-спасательного отряда, с российской стороны – сотрудниками погранслужбы ФСБ России