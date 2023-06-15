 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬНИЦА УРАЛА ОТДАЛА 50 ТЫСЯЧ ЗА ОТДЫХ В АБХАЗИИ И ЛИШИЛАСЬ ЗАСЛУЖЕННОГО ОТПУСКА

Новости Четверг, 15 июня 2023 23:23
Оцените материал
(0 голосов)
ЖИТЕЛЬНИЦА УРАЛА ОТДАЛА 50 ТЫСЯЧ ЗА ОТДЫХ В АБХАЗИИ И ЛИШИЛАСЬ ЗАСЛУЖЕННОГО ОТПУСКА

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Жители уральского Кировграда решили забронировать места для отдыха в пансионате в Гаграх. Однако после оплаты путевки они лишились отпуска в Абхазии. Пансионат, как отметила девушка Елена, действительно существует, но когда она искала его сайт, то наткнулась на поддельный. И поняла это только, оплатив отдых на двоих суммой в 56 тысяч рублей. Елена рассказала, что переписка осуществлялась через электронную почту, выглядела вполне по-деловому. Был прислан договор, ваучер, счет. На документах стояли печати и подписи.

Отпуск планировался на конец июля. Пара уже готовилась вылетать, но наткнулись на группу в соцсети с такими же обманутыми.

«В группе 200 человек. Сайт сейчас заблокирован, они обманывали людей со всей России. Я нашла официальный сайт того отеля (теперь это отель, а не пансионат), то увидела, что у них питания нет, а мошенники взяли за него у меня деньги! В отеле подтвердили, что первоначальный сайт не имеет никакого отношения к ним», – пояснила пострадавшая.

Девушка подала заявление в полицию.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 15 июня 2023 23:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЛИВНЯ В АБХАЗИИ ТУРИСТАМ ИЗ БАШКИРИИ ВЫПЛАТИЛИ ПО 100 ТЫС. РУБЛЕЙ СОТРУДНИКИ МЧС ВЕДУТ ПОИСКИ МУЖЧИНЫ В РЕКЕ ПСОУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.