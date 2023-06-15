ЖИТЕЛЬНИЦА УРАЛА ОТДАЛА 50 ТЫСЯЧ ЗА ОТДЫХ В АБХАЗИИ И ЛИШИЛАСЬ ЗАСЛУЖЕННОГО ОТПУСКА

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Жители уральского Кировграда решили забронировать места для отдыха в пансионате в Гаграх. Однако после оплаты путевки они лишились отпуска в Абхазии. Пансионат, как отметила девушка Елена, действительно существует, но когда она искала его сайт, то наткнулась на поддельный. И поняла это только, оплатив отдых на двоих суммой в 56 тысяч рублей. Елена рассказала, что переписка осуществлялась через электронную почту, выглядела вполне по-деловому. Был прислан договор, ваучер, счет. На документах стояли печати и подписи.

Отпуск планировался на конец июля. Пара уже готовилась вылетать, но наткнулись на группу в соцсети с такими же обманутыми.

«В группе 200 человек. Сайт сейчас заблокирован, они обманывали людей со всей России. Я нашла официальный сайт того отеля (теперь это отель, а не пансионат), то увидела, что у них питания нет, а мошенники взяли за него у меня деньги! В отеле подтвердили, что первоначальный сайт не имеет никакого отношения к ним», – пояснила пострадавшая.

Девушка подала заявление в полицию.