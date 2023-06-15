ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЛИВНЯ В АБХАЗИИ ТУРИСТАМ ИЗ БАШКИРИИ ВЫПЛАТИЛИ ПО 100 ТЫС. РУБЛЕЙ
Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Туристам из Башкирии, потерявшим в результате сильного ливня в Абхазии все свои документы, по распоряжению президента республики выплатили по 100 тыс. рублей в качестве компенсации. Об этом со ссылкой на министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргариту Болычеву сообщил «Башинформ».
По словам чиновницы, она находится на связи с администрацией президента Абхазии. По уточненным данным, пострадавшими являются три семьи: трое взрослых и семеро детей. Сейчас их безопасности и здоровью ничего не угрожает. Они находятся в местах размещения, где получают питание.
На данный момент туристам оформляют необходимые документы для возвращения на родину. Они смогут вернуться домой «при первой возможности».
Напомним, сильный ливень обрушился на Гагру в ночь на 14 июня. Часть республиканской трассы оказалась затоплена, некоторые дома и вовсе смыло потоками воды, в эпицентре стихии также оказалась гостиница.
Последнее от Super User
- СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИС-КАРТА ГОРОДА СУХУМ
- СОВЕРШЕНСТВУЮТ НАВЫКИ И УМЕНИЯ ВЕДЕНИЯ БОЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБСТАНОВКИ
- НА ВСТРЕЧЕ В ГОСДУМЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
- СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- ПРОДОЛЖАЕТСЯ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»