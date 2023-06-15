ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба встретились с Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским. Во встрече участвовали Беслан Халваш, Алиса Гулария, Наур Нармания, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, Марина Шишкина, Денис Четырбок и заместитель представителя МИД РФ в Санкт-Петербурге Сергей Чернышев.

Александр Бельский выразил благодарность абхазским парламентариям за большой вклад в развитие абхазо-российских отношений. Он отметил существующие давние связи между Сухумом и Санкт-Петербургом и напомнил, что 7 декабря 2016 г. в Мариинском дворце состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Законодательным собранием Санкт-Петербурга и Сухумским городским собранием.

Лаша Ашуба выразил благодарность председателю Законодательного собрания за укрепление дружественных связей между Санкт-Петербургом и Абхазией и подчеркнул, что взаимодействие Парламента Петербурга с Сухумским городским Собранием – пример правильного сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия по ряду направлений в гуманитарной сфере.

Речь шла о важности сохранения исторической памяти об участии народов СССР в Великой Отечественной войне, необходимости охраны исторических памятников и культурных ценностей.

«У нас очень много тем для обсуждения, представляющих взаимный интерес. Это – развитие туристического, культурного и образовательного обмена, общая позиция на международной арене. Абхазия всегда поддерживала Россию. Она и сейчас поддерживает Россию в нынешней сложной геополитической обстановке, в условиях экономических санкций и проведения специальной военной операции», – подчеркнул Ашуба.

Обсудив перспективы совместной работы, депутаты выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества на парламентском уровне.