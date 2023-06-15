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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ «ЧЕРНОМОРСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»

Новости Четверг, 15 июня 2023 14:03
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ «ЧЕРНОМОРСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания и предприниматель Михаил Сичинава вместе разрезали красную ленточку и дали старт открытию оздоровительного комплекса «Черноморская жемчужина».

В своей приветственной речи глава государства подчеркнул, что это событие является знаковым не только для Очамчырского района, но и для всей Абхазии.

«На территории от Сухума до Ингура аналогов данному отелю на сегодняшний день нет. Его строительство, начавшееся еще в 70-е годы, было на долгие годы приостановлено из-за Отечественной войны народа Абхазии.  Мы довели эту работу до конца: 16-ти этажный отель, построенный и отреставрированный в соответствии с современными технологиями, сможет принять до 700 отдыхающих.  Открытие отеля «Черноморская жемчужина» значительно увеличит привлекательность Восточной Абхазии для туристов.Такой масштабный проект предоставит рабочие места для местных жителей, будет способствовать пополнению бюджета.Особую благодарность выражаю инвесторам, братьям Сичинава. Важно отметить, что они являются нашими с вами соотечественниками.Благодаря им стало возможным вдохнуть новую жизнь в этот комплекс. Они также оказали поддержку местной администрации в благоустройстве набережной города Очамчыра.Убежден, что это событие даст импульс поступательному развитию Восточной Абхазии, и в дальнейшем в регионе будет построено и запущено еще много подобных проектов.Мы и дальше продолжим свою работу в направлении создания благоприятных условий для развития Республики Абхазия.Реализация этого проекта является хорошим примером для остальных представителей абхазского бизнеса не только в плане инвестиций, но и в плане социальной ответственности и патриотизма», – сказал президент. 

Аслан Бжания подписал Указ о награждении Сичинава Михаила Рушбеевича орденом «Ахьдз-апша» III степени.

Михаил Сичинава в своей речи отметил, что восстановление оздоровительного центра было идеей президента Аслана Бжания.

«Без поддержки главы государства и премьер-министра это все не удалось бы реализовать. Они часто приезжали сюда и поддерживали нас», – сказал предприниматель.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 15 июня 2023 14:10

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