АБХАЗИЯ БУДЕТ НАЛАЖИВАТЬ ИНВЕСТИЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ С ОБЪЕДИНЕННЫМИ АРАБСКИМИ ЭМИРАТАМИ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. В этом году страной-гостем Петербургского международного экономического форума стали Объединенные Арабские Эмираты. На полях ПМЭФ прошло множество мероприятий, целью которых стала презентация экономического потенциала ОАЭ.

Принимавший в мероприятиях участие глава МИД Инал Ардзинба посетил павильон ОАЭ на ПМЭФ и подчеркнул, что Абхазия готова к развитию инвестиционно-экономического сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами.

«ОАЭ проводят суверенный внешнеполитический курс, укрепляют отношения с Россией, выступают надежным партнером для стран мира», – сказал Ардзинба.

В ближайшее время планируется осуществить взаимные бизнес-миссии между Республикой Абхазия и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Предприниматели двух стран изучат возможность налаживания инвестиционно-экономических связей между странами.

«Наш гостеприимный народ будет рад таким почетным гостям», – отметил глава МИД.