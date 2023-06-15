АБХАЗИЯ БУДЕТ НАЛАЖИВАТЬ ИНВЕСТИЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ С ОБЪЕДИНЕННЫМИ АРАБСКИМИ ЭМИРАТАМИ
Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. В этом году страной-гостем Петербургского международного экономического форума стали Объединенные Арабские Эмираты. На полях ПМЭФ прошло множество мероприятий, целью которых стала презентация экономического потенциала ОАЭ.
Принимавший в мероприятиях участие глава МИД Инал Ардзинба посетил павильон ОАЭ на ПМЭФ и подчеркнул, что Абхазия готова к развитию инвестиционно-экономического сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами.
«ОАЭ проводят суверенный внешнеполитический курс, укрепляют отношения с Россией, выступают надежным партнером для стран мира», – сказал Ардзинба.
В ближайшее время планируется осуществить взаимные бизнес-миссии между Республикой Абхазия и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Предприниматели двух стран изучат возможность налаживания инвестиционно-экономических связей между странами.
«Наш гостеприимный народ будет рад таким почетным гостям», – отметил глава МИД.
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