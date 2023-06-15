УСТРАНЯЮТСЯ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Абхазской железной дороги устраняют последствия стихии на железной дороге в Гагрском районе. Работы велись и в ночное время суток, к бригадам РУП «АЖД» присоединились и российские специалисты.
На сегодняшний день движение составов, следующих из Российской Федерации, ограничено, поезда останавливаются на ж/д станции «Цандрипш».
Абхазская железная дорога, как и в первой день после стихии, организует трансфер пассажиров как из Сухума до Цандрипша, так и прибывающих гостей до столицы.
Со вчерашнего дня совместно с российскими коллегами бригады АЖД расчищают ж/д полотно, заменяют шпалы и рельсы, и восстанавливают контактную сеть.
Рейсы электропоездов «Ласточка» временно отменены.
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