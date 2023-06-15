УСТРАНЯЮТСЯ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Абхазской железной дороги устраняют последствия стихии на железной дороге в Гагрском районе. Работы велись и в ночное время суток, к бригадам РУП «АЖД» присоединились и российские специалисты.

На сегодняшний день движение составов, следующих из Российской Федерации, ограничено, поезда останавливаются на ж/д станции «Цандрипш».