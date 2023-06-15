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Абхазия Информ

УСТРАНЯЮТСЯ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Четверг, 15 июня 2023 13:55
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УСТРАНЯЮТСЯ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Абхазской железной дороги устраняют последствия стихии на железной дороге в Гагрском районе. Работы велись и в ночное время суток, к бригадам РУП «АЖД» присоединились и российские специалисты. 

На сегодняшний день движение составов, следующих из Российской Федерации, ограничено, поезда останавливаются на ж/д станции «Цандрипш».

Абхазская железная дорога, как и в первой день после стихии, организует трансфер пассажиров как из Сухума до Цандрипша, так и прибывающих гостей до столицы.

Со вчерашнего дня совместно с российскими коллегами бригады АЖД расчищают ж/д полотно, заменяют шпалы и рельсы, и восстанавливают контактную сеть.

Рейсы электропоездов «Ласточка» временно отменены.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 15 июня 2023 13:58

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