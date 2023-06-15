 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ ЛИВЕНЬ ПОДТОПИЛ ПЕРВЫЕ ЭТАЖИ ДОМОВ

Новости Четверг, 15 июня 2023 13:50
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Сильный ливень сегодня утром привел к подтоплениям в Гудауте, в частности в районе кинотеатра «Киараз». Вода проникла в подвальные помещения и первые этажи частных домовладений и многоэтажных жилых зданий.

Полтора десятка сотрудников ПСЧ Гудаутского района вместе с городскими службами проводят необходимые работы по устранению последствий подтопления.

Ведется мониторинг ситуации, связанной с возможным подъемом уровня воды в других районах города.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 15 июня 2023 13:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛЕКЦИЯ О РУССКИХ ХУДОЖНИКАХ В АБХАЗИИ ПРОШЛА В ЦВЗ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ УСТРАНЯЮТСЯ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.