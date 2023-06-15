В ГУДАУТЕ ЛИВЕНЬ ПОДТОПИЛ ПЕРВЫЕ ЭТАЖИ ДОМОВ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Сильный ливень сегодня утром привел к подтоплениям в Гудауте, в частности в районе кинотеатра «Киараз». Вода проникла в подвальные помещения и первые этажи частных домовладений и многоэтажных жилых зданий.

Полтора десятка сотрудников ПСЧ Гудаутского района вместе с городскими службами проводят необходимые работы по устранению последствий подтопления.

Ведется мониторинг ситуации, связанной с возможным подъемом уровня воды в других районах города.