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Абхазия Информ

ЛЕКЦИЯ О РУССКИХ ХУДОЖНИКАХ В АБХАЗИИ ПРОШЛА В ЦВЗ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Новости Четверг, 15 июня 2023 13:36
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ЛЕКЦИЯ О РУССКИХ ХУДОЖНИКАХ В АБХАЗИИ ПРОШЛА В ЦВЗ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Лекция о русских художниках в Абхазии прошла в Центральном выставочном зале Союза художников для студентов и для представителей молодёжной организации российских соотечественников. Мероприятие состоялось в рамках выставки русских художников в Абхазии первой и второй половины ХХ века «Пленительный край», приуроченной ко Дню России., которая открылась 9 июня.

На лекции присутствовали студенты Сухумского художественного колледжа им. А. Чачба, представители молодёжной организации российских соотечественников и дети сотрудников Погрануправления РФ в Абхазии.

Лекцию провёл директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания.

Ранее сообщалось, что на выставке «Пленительный край» представлены произведения живописи и графики из собрания Национальной картинной галереи Абхазии и частных коллекций Ольги Брендель, Варвары Бубновой, Евгения Котлярова, Василия Шухаева, Валентина Контарева и других.

Выставка будет открыта до 18 июня.

Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 15 июня 2023 13:39

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