ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В «ПУШКИНСКИХ ЧТЕНИЯХ»

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации открываются «Пушкинские чтения», в которых по приглашению первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова участвует делегация Парламента Абхазии.

«Пушкинские чтения» являются Международным парламентским Форумом СНГ, посвященным году русского языка как языка межнационального общения.

В составе парламентской делегации председатель по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Инар Садзба – глава делегации, его заместитель Левон Галустян, министр просвещения Инал Габлия и руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.

Мероприятия «Пушкинских чтений» будут проходить 15-16 июня, их участники выступят с докладами на заседании Форума. В рамках программы также состоятся встречи делегатов с представителями Государственной Думы, научного и экспертного сообщества.