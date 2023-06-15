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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В «ПУШКИНСКИХ ЧТЕНИЯХ»

Новости Четверг, 15 июня 2023 13:31
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В «ПУШКИНСКИХ ЧТЕНИЯХ»

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации открываются «Пушкинские чтения», в которых по приглашению первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова участвует делегация Парламента Абхазии.

«Пушкинские чтения» являются Международным парламентским Форумом СНГ, посвященным году русского языка как языка межнационального общения.

В составе парламентской делегации председатель по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Инар Садзба – глава делегации, его заместитель Левон Галустян, министр просвещения Инал Габлия и руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.

Мероприятия «Пушкинских чтений» будут проходить 15-16 июня, их участники выступят с докладами на заседании Форума. В рамках программы также состоятся встречи делегатов с представителями Государственной Думы, научного и экспертного сообщества.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 15 июня 2023 13:40

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