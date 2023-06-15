ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С СИГАРЕТНЫМ «ТЮНИНГОМ»
Новости Четверг, 15 июня 2023 13:29
Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Краснодарской таможни совместно с Погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю продолжают выявлять факты незаконного перемещения сигарет из Республики Абхазия в Россию.
На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе контроля транспортных средств был остановлен автомобиль ВАЗ 21124. В ходе опроса водитель, гражданин Абхазии 1995 года рождения, заявил, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу. Автомобиль, вызвавший подозрение, был направлен на осмотр с помощью МИДК (мобильного инспекционно-досмотрового комплекса). По результатам осмотра в транспортном средстве была выявлена неоднородная зона, предположительно с товаром, перемещаемым с нарушением таможенного законодательства.
«При досмотре транспортного средства, под задним бампером автомобиля в специальном отсеке из металла были обнаружены спрятанные сигареты, – пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Антон Александров. – Табачная продукция была уложена по всему периметру прикрученного бампера».
В самодельном тайнике пытались провезти 450 пачек (9000 штук) сигарет «GRAY Monus Slims». Незаконно ввозимая партия табачных изделий и автомобиль изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.
Напомним, что в июне это уже второе выявление незаконного перемещения сигарет с сокрытием от таможенного контроля в «двойном» бампере легкового автомобиля. Всего с начала текущего года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено порядка 500 дел об административных правонарушениях. Изъято более 40 тысяч пачек сигарет (800 тысяч штук) ориентировочной стоимостью около 5 млн рублей.
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