ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С СИГАРЕТНЫМ «ТЮНИНГОМ»

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Краснодарской таможни совместно с Погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю продолжают выявлять факты незаконного перемещения сигарет из Республики Абхазия в Россию.