 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С СИГАРЕТНЫМ «ТЮНИНГОМ»

Новости Четверг, 15 июня 2023 13:29
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С СИГАРЕТНЫМ «ТЮНИНГОМ»

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Краснодарской таможни совместно с Погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю продолжают выявлять факты незаконного перемещения сигарет из Республики Абхазия в Россию.

На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе контроля транспортных средств был остановлен автомобиль ВАЗ 21124. В ходе опроса водитель, гражданин Абхазии 1995 года рождения, заявил, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу. Автомобиль, вызвавший подозрение, был направлен на осмотр с помощью МИДК (мобильного инспекционно-досмотрового комплекса). По результатам осмотра в транспортном средстве была выявлена неоднородная зона, предположительно с товаром, перемещаемым с нарушением таможенного законодательства.

«При досмотре транспортного средства, под задним бампером автомобиля в специальном отсеке из металла были обнаружены спрятанные сигареты, – пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Антон Александров. – Табачная продукция была уложена по всему периметру прикрученного бампера».

В самодельном тайнике пытались провезти 450 пачек (9000 штук) сигарет «GRAY Monus Slims». Незаконно ввозимая партия табачных изделий и автомобиль изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.

Напомним, что в июне это уже второе выявление незаконного перемещения сигарет с сокрытием от таможенного контроля в «двойном» бампере легкового автомобиля. Всего с начала текущего года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено порядка 500 дел об административных правонарушениях. Изъято более 40 тысяч пачек сигарет (800 тысяч штук) ориентировочной стоимостью около 5 млн рублей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 15 июня 2023 13:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ВОЛЕЙБОЛА И ФЕДЕРАЦИЕЙ ВОЛЕЙБОЛА АБХАЗИИ ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В «ПУШКИНСКИХ ЧТЕНИЯХ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.