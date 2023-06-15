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Абхазия Информ

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ВОЛЕЙБОЛА И ФЕДЕРАЦИЕЙ ВОЛЕЙБОЛА АБХАЗИИ

Новости Четверг, 15 июня 2023 13:25
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ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ВОЛЕЙБОЛА И ФЕДЕРАЦИЕЙ ВОЛЕЙБОЛА АБХАЗИИ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. В спортивно-учебно-оздоровительном центре «Волейград» города Анапа прошло подписание Меморандума о сотрудничестве между Всероссийской Федерацией волейбола и Федерацией волейбола Республики Абхазии. Меморандум определяет общие принципы сотрудничества и взаимодействия сторон и закрепляет готовность Федераций к продолжению сотрудничества по ряду направлений. В рамках соглашения планируется активный обмен тренерским, судейским и методическим опытом, организация семинаров, учебно-тренировочных сборов и других совместных мероприятий.

Подписи под документом поставили вице-президент, генеральный директор Всероссийской Федерации волейбола Андрей Горбенко и президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба. В мероприятии в качестве почетного гостя принял участие заместитель председателя Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту Беслан Карчава.

В завершении мероприятия Беслан Карчава и Аслан Тыркба передали памятные подарки руководителям Федерации. По случаю 100-летия отечественного волейбола России председателю Наблюдательского Совета ВФВ Николаю Патрушеву был передан поздравительный адрес от председателя Попечительского Совета Федерации волейбола Абхазии Батала Табагуа.

Беслан Карчава отметил, что подписание Меморандума о сотрудничестве между Федерациями – важное событие для абхазского спорта и это первый в истории подобный Меморандум между наши странами.

«Уверен, что подписание документа приведет к укреплению сотрудничества между Федерациями и поможет развитию волейбола в Абхазии. Надеемся, что в скором времени и между другими Федерациями будут подписаны соглашения о сотрудничестве. Уже завтра, планируется рабочая встреча с руководством ВФВ, на которой мы обсудим конкретные шаги взаимодействия», – сказал Карчава.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 15 июня 2023 13:28

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