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Абхазия Информ

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СУХУМА

Новости Четверг, 15 июня 2023 13:22
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СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СУХУМА

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный рейд в акватории Сухума. Проверялась береговая инфраструктура пляжных территорий, наличие у владельцев маломерных судов разрешительных документов и техническое состояние плавстредств.

Рейдовые мероприятия не выявили существенных нарушений.

Сотрудники ГИМС завершили плановые работы по осмотру и очистке придонных территорий всех городских пляжей столицы Абхазии, освободив их от опасных предметов и нанесенного природного мусора, способных причинить вред при купании жителей и гостей Сухума.    

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 15 июня 2023 13:24

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