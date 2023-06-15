СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СУХУМА
Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный рейд в акватории Сухума. Проверялась береговая инфраструктура пляжных территорий, наличие у владельцев маломерных судов разрешительных документов и техническое состояние плавстредств.
Рейдовые мероприятия не выявили существенных нарушений.
Сотрудники ГИМС завершили плановые работы по осмотру и очистке придонных территорий всех городских пляжей столицы Абхазии, освободив их от опасных предметов и нанесенного природного мусора, способных причинить вред при купании жителей и гостей Сухума.
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