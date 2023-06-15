ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Преступление имущественного характера раскрыто оперативным составом Гудаутского РОВД совместно с отделом милиции г. Новый Афон. Задержан подозреваемый – Пилия Давид Терентьевич 1982 г.р., житель с. Лашкиндар Очамчырского района. Находясь в городе Новый Афон, он разбил стекло автомобиля заявителя, откуда совершил кражу кожаной сумки с личными вещами и документами потерпевшего.

Похищенное имущество сотрудниками милиции изъято при обследовании автомобиля, на котором подозреваемый скрылся с места преступления, но был задержан в результате незамедлительно принятых оперативно-розыскных мероприятий.

По факту кражи, в отношении гражданина Пилия группой дознания Гудаутского РОВД по п. «в» ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело. Решением Гудаутского районного суда подозреваемый помещен под домашний арест. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.