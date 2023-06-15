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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ

Новости Четверг, 15 июня 2023 13:12
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ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Преступление имущественного характера раскрыто оперативным составом Гудаутского РОВД совместно с отделом милиции г. Новый Афон. Задержан подозреваемый – Пилия Давид Терентьевич 1982 г.р., житель с. Лашкиндар Очамчырского района. Находясь в городе Новый Афон, он разбил стекло автомобиля заявителя, откуда совершил кражу кожаной сумки с личными вещами и документами потерпевшего.

Похищенное имущество сотрудниками милиции изъято при обследовании автомобиля, на котором подозреваемый скрылся с места преступления, но был задержан в результате незамедлительно принятых оперативно-розыскных мероприятий.

По факту кражи, в отношении гражданина Пилия группой дознания Гудаутского РОВД по п. «в» ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело. Решением Гудаутского районного суда подозреваемый помещен под домашний арест. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 15 июня 2023 13:21

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