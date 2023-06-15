ТПП АБХАЗИИ СТАЛА ЧЛЕНОМ НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО MICE-КОНСОРЦИУМА

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия и Российский союз выставок и ярмарок подписали соглашение об участии в международном консорциуме MICE-индустрии. Членами консорциума также стали индонезийская компания Orlava Analytics Global, Inkanyezi Event Organisers (Южная Африка), Арабский союз международных выставок и конференций (Египет), Республиканское унитарное предприятие «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» (Беларусь), компания из Индии Salvia Promoters Private Limited и др.

Основная цель Международного MICE-консорциума – организация и реализация взаимовыгодных инициатив по поддержке конгрессно-выставочной деятельности и индустрии событий в странах участницах БРИКС, ШОС, СНГ и других заинтересованных государств. Партнёры будут совместно организовывать деловые мероприятия, проводить отраслевые исследования, реализовывать образовательные проекты. Предполагается взаимная интеграция в проекты, сотрудничество при организации выставок, конгрессов, встреч, деловых поездок.

Членство ТПП в MICE-консорциуме даст дополнительную возможность абхазскому бизнесу стать участником выставочно-ярмарочной деятельности не только в РФ, и в странах участниках Консорциума, обеспечит площадку для установления международных связей субъектов бизнеса в области продвижения своей продукции на внешние рынки.