ЭЛЕКТРИЧКИ МЕЖДУ ГАГРОЙ И СОЧИ ОТМЕНИЛИ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ

Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. После сильного ливня, который прошел 14 июня в Сочи, участки железной дороги оказались под водой, потому электрички между Гагрой и Сочи отменили. Кроме того, из-за подтоплений на несколько часов задерживаются поезда дальнего следования из Сухума до Санкт-Петербурга и Москвы.