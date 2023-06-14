ЭЛЕКТРИЧКИ МЕЖДУ ГАГРОЙ И СОЧИ ОТМЕНИЛИ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ
Новости Среда, 14 июня 2023 22:12
Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. После сильного ливня, который прошел 14 июня в Сочи, участки железной дороги оказались под водой, потому электрички между Гагрой и Сочи отменили. Кроме того, из-за подтоплений на несколько часов задерживаются поезда дальнего следования из Сухума до Санкт-Петербурга и Москвы.
Движение на железнодорожном перегоне Гагра – Цандрипш Абхазской железной дороги оказалось прервано. С 07:00 из-за разгула стихии здесь не ходят составы.
На станции Цандрипш задержаны на 4 часа 10 минут пассажирские поезда дальнего следования Санкт-Петербург – Сухум и Москва – Сухум.
Туристический поезд «Сочи» № 927 Сочи – Гагра остановлен на станции Веселое.
Отменены также поезда «Ласточка» Сочи – Гагра, Гагра – Аэропорт Сочи, Аэропорт Сочи – Гагра, Гагра – Аэропорт – Сочи, – указывается в официальном сообщении СКЖД.
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