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Абхазия Информ

ЭЛЕКТРИЧКИ МЕЖДУ ГАГРОЙ И СОЧИ ОТМЕНИЛИ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ

Новости Среда, 14 июня 2023 22:12
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ЭЛЕКТРИЧКИ МЕЖДУ ГАГРОЙ И СОЧИ ОТМЕНИЛИ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ

Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. После сильного ливня, который прошел 14 июня в Сочи, участки железной дороги оказались под водой, потому электрички между Гагрой и Сочи отменили. Кроме того, из-за подтоплений на несколько часов задерживаются поезда дальнего следования из Сухума до Санкт-Петербурга и Москвы.

Движение на железнодорожном перегоне Гагра – Цандрипш Абхазской железной дороги оказалось прервано. С 07:00 из-за разгула стихии здесь не ходят составы.

На станции Цандрипш задержаны на 4 часа 10 минут пассажирские поезда дальнего следования Санкт-Петербург – Сухум и Москва – Сухум.

Туристический поезд «Сочи» № 927 Сочи – Гагра остановлен на станции Веселое. 

Отменены также поезда «Ласточка» Сочи – Гагра, Гагра – Аэропорт Сочи, Аэропорт Сочи – Гагра, Гагра – Аэропорт – Сочи, – указывается в официальном сообщении СКЖД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 14 июня 2023 22:19

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