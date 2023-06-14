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Абхазия Информ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПАРЛАМЕНТА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ»

Новости Среда, 14 июня 2023 22:07
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПАРЛАМЕНТА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ»

Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось первое заседание рабочей группы Парламента по разработке проекта Закона Республики Абхазия «О государственной службе» под председательством депутата Эрика Рштуни. В ее составе: председатель Комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, министр юстиции Анри Барциц, заведующая правовым и аналитическим отделом Парламента Луиза Тарба, заведующая отделом законопроектной деятельности Парламента Инна Кварчия, референт отдела законопроектной деятельности Парламента Адица Цикутания, юристы Лаша Цаава и Саид Гулария и главный специалист управления Министерства финансов Адица Купалба.

Проект Закона разрабатывается в целях устранения пробела в законодательстве Республики Абхазия в области нормативно-правового регулирования института государственной гражданской службы. Законопроектом устанавливаются правовые, организационные и экономические основы государственной службы. Он включает в себя правовые нормы, определяющие предмет, цели, задачи, принципы, сферу действия законодательства о государственной службе, правовой статус государственных служащих, вопросы оплаты труда государственных служащих и ряд других институтов государственной службы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 14 июня 2023 22:11

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