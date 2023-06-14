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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЮТ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Новости Среда, 14 июня 2023 22:01
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЮТ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В составе делегации депутаты Беслан Халваш, Алхас Хагба, Алиса Гулария и Наур Нармания.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по17 июня в выставочном центре «Экспофорум». Он является уникальным событием в мире экономики и бизнеса и с 1997 года становится площадкой для общения политиков, представителей бизнеса и технологических стартапов.

С 2007 года ПМЭФ проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Площадку посещают тысячи участников со всех уголков земного шара, в числе которых руководящие лица российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы. Делегации Республики Абхазия также неоднократно становились участниками мероприятий Форума.

В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Деловая программа ПМЭФ является очень насыщенной и включает в себя более 150 сессий, мастер-классов и деловых встреч. Участники дискуссий обсудят развитие российской экономики в современных реалиях, технологический суверенитет РФ, социальные приоритеты внутренней политики, рынок труда и его вызовы, а также ситуацию в мировой экономике в эпоху глобального перелома.

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