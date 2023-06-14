ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ДЖАМАЛА ДЕЛБА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Органом предварительного расследования установлено, что 11 июня 2023 года, примерно в 00 часов 30 минут, в селе Гуп Очамчырского района, Делба Инал Джамалович, 2006 года рождения, с целью умышленного убийства, из гладкоствольного охотничьего ружья неустановленного калибра с близкого расстояния произвел один выстрел в жизненно важный орган Делба Джамала Додиевича, 1972 года рождения. В результате чего Делба Д.Д. от полученного ранения скончался на месте.

11 июня 2023 года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления, был задержан Делба Инал Джамалович, который направлен для содержания в ИВС ОВД по Очамчырскому району.

12 июня 2023 года в Очамчырский районный суд органом предварительного расследования, направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Делба И.Д.