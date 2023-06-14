 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ДЖАМАЛА ДЕЛБА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Среда, 14 июня 2023 21:58
Оцените материал
(0 голосов)
ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ДЖАМАЛА ДЕЛБА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело в отношении Делба И.Д. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту убийства Делба Джамала Додиевича.

Органом предварительного расследования установлено, что 11 июня 2023 года, примерно в 00 часов 30 минут, в селе Гуп Очамчырского района, Делба Инал Джамалович, 2006 года рождения, с целью умышленного убийства, из гладкоствольного охотничьего ружья неустановленного калибра с близкого расстояния произвел один выстрел в жизненно важный орган Делба Джамала Додиевича, 1972 года рождения. В результате чего Делба Д.Д. от полученного ранения скончался на месте.

11 июня 2023 года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления, был задержан Делба Инал Джамалович, который направлен для содержания в ИВС ОВД по Очамчырскому району.      

12 июня 2023 года в Очамчырский районный суд органом предварительного расследования, направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Делба И.Д.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 14 июня 2023 22:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ СЕРГЕЯ ТВАНБА ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЮТ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.