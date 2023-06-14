ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ДЖАМАЛА ДЕЛБА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело в отношении Делба И.Д. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту убийства Делба Джамала Додиевича.
Органом предварительного расследования установлено, что 11 июня 2023 года, примерно в 00 часов 30 минут, в селе Гуп Очамчырского района, Делба Инал Джамалович, 2006 года рождения, с целью умышленного убийства, из гладкоствольного охотничьего ружья неустановленного калибра с близкого расстояния произвел один выстрел в жизненно важный орган Делба Джамала Додиевича, 1972 года рождения. В результате чего Делба Д.Д. от полученного ранения скончался на месте.
11 июня 2023 года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления, был задержан Делба Инал Джамалович, который направлен для содержания в ИВС ОВД по Очамчырскому району.
12 июня 2023 года в Очамчырский районный суд органом предварительного расследования, направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Делба И.Д.
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