ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ СЕРГЕЯ ТВАНБА

Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. Сухумским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении Тванба Сергея Виссарионовича, обвиняемого в умышленном убийстве Мушба Отари Алексеевича, имевшего место 15 октября 2022 года в с.Нижняя Эшера Сухумского района.

Согласно вводной и резолютивной частей обвинительного приговора Тванба С.В. признан виновным и осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Органом предварительного расследования Тванба С.В. обвинялся в том, что 15 октября 2022 года, находясь в помещении пункта охраны нефункционирующего мельзавода, расположенного в селе Нижняя Эшера Сухумского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно, в результате возникшего умысла, направленного на убийство Мушба О.А. на почве бытового конфликта, с целью убийства последнего, используя в качестве орудия кухонный нож, нанес ему два удара в область груди и левого плеча. Мушба О.А. от полученных ранений скончался на месте.



Тванба С.В. вину в предъявленном обвинении признал.

После получения полной версии обвинительного приговора стороны вправе обжаловать судебный акт в вышестоящий суд в течении 15 рабочих дней.

Названное лицо считается невиновным до вступления в законную силу обвинительного приговора.