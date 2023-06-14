ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания проводит выездное совещание с представителями коммунальных ведомств и МЧС в Гагре. Ведутся работы по оценке ущерба, нанесенного мощными потоками ливня, обрушившегося сегодня утром на Гагрский район.

Глава государства дал поручение в максимально сжатые сроки запустить движение на железной дороге и ежедневно докладывать о ходе восстановительных работ.

Также создана специальная комиссия, перед которой поставлена задача оценки ущерба, нанесенного гражданам района, и выплаты соответствующих компенсаций. Так, сумма выплат компенсаций гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в Абхазии в прошлом году, составила около 300 млн рублей.

Об этом сообщает сайт президента.