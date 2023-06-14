В АБХАЗИИ НАЧНУТ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИИ НА ЗАДНЕМ ОТРЕЗКЕ ГЛАЗА

«Оборудование американского производства «Stellaris» позволяет оперировать на задней поверхности глаза. Это высокотехнологичная хирургия. Такие операции раньше не проводились в Абхазии и нашим гражданам приходилась уезжать за границу. Это пациенты с отслойкой сетчатки, сахарным диабетом, с кровоизлиянием внутри глаза и другими травмами. У таких пациентов очень большой срок реабилитации, порой более шести месяцев. Теперь у жителей нашей страны есть возможность никуда не выезжать и проводить операции здесь», – рассказал главный врач центр Астамур Гулария.

Оборудование скоро введут в эксплуатацию, первая операция будет произведена уже на выходных.