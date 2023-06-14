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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАЧНУТ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИИ НА ЗАДНЕМ ОТРЕЗКЕ ГЛАЗА

Новости Среда, 14 июня 2023 14:59
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В АБХАЗИИ НАЧНУТ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИИ НА ЗАДНЕМ ОТРЕЗКЕ ГЛАЗА

Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. Центр микрохирургии глаза «Прозрение» оснастили новым оборудованием – офтальмо хирургическим комбайном для заднего отрезка глаза с интегрированным эндолазером.

«Оборудование американского производства «Stellaris» позволяет оперировать на задней поверхности глаза. Это высокотехнологичная хирургия. Такие операции раньше не проводились в Абхазии и нашим гражданам приходилась уезжать за границу. Это пациенты с отслойкой сетчатки, сахарным диабетом, с кровоизлиянием внутри глаза и другими травмами. У таких пациентов очень большой срок реабилитации, порой более шести месяцев. Теперь у жителей нашей страны есть возможность никуда не выезжать и проводить операции здесь», – рассказал главный врач центр Астамур Гулария.

Оборудование скоро введут в эксплуатацию, первая операция будет произведена уже на выходных.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 14 июня 2023 15:05

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