В ДАР МУЗЕЮ
Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. Народная артистка Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьӡ-аҧша» III степени Майя Герзмава передала в дар отделу этнографии Абхазского государственного музея свой танцевальный костюм народного эпоса «Нарты» Сатаней Гуаща, созданный в 1985 году. К костюму прилагается также головной убор, косынка, история создания платья и его эскиз.
Автором данного эскиза является Левард Мхонджия. Изначально эскиз был более театральным, но с помощью архивных документов и книг Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа был создан танцевальный костюм.
Перед выездом на гастроли в Аргентину в Абхазской государственной филармонии впервые был исполнен танец «Нарты», где Майя Герзмава исполнила роль Сатаней Гуаща. После исполнения этого легендарного номера ей было присвоено звание Народной артистки Республики Абхазия.
Последнее от Super User
- ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ
- В АБХАЗИИ НАЧНУТ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИИ НА ЗАДНЕМ ОТРЕЗКЕ ГЛАЗА
- В АГУ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН» ПО ПРОФИЛЮ «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН»
- ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА
- АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ РОБЕРТА КИУТ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ МВД