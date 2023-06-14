В ДАР МУЗЕЮ

Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. Народная артистка Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьӡ-аҧша» III степени Майя Герзмава передала в дар отделу этнографии Абхазского государственного музея свой танцевальный костюм народного эпоса «Нарты» Сатаней Гуаща, созданный в 1985 году. К костюму прилагается также головной убор, косынка, история создания платья и его эскиз.

Автором данного эскиза является Левард Мхонджия. Изначально эскиз был более театральным, но с помощью архивных документов и книг Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа был создан танцевальный костюм.

Перед выездом на гастроли в Аргентину в Абхазской государственной филармонии впервые был исполнен танец «Нарты», где Майя Герзмава исполнила роль Сатаней Гуаща. После исполнения этого легендарного номера ей было присвоено звание Народной артистки Республики Абхазия.