В АГУ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН» ПО ПРОФИЛЮ «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН»

Стоит отметить, что выпуск студентов по направлению «Ландшафтный дизайн» является первым для факультета искусств.

Абхазском государственном университете на факультете искусств состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по направлениям «Ландшафтный дизайн», «Графический дизайн» и «Дизайн костюма».

Выпускники представили проект по благоустройству и озеленению бульвара в Новом районе столицы. Будущие специалисты провели всесторонний анализ и расчеты, необходимые для формирования внешнего благоустройства, разработали проектное решение с учетом функциональной направленности и внешнего облика территории.

Сегодня, в целом, на факультете искусств защитили выпускные квалификационные работы 19 выпускников, из них по «Ландшафтному дизайну» – 4 человека, по «Графическому дизайну» – 10, по «Дизайну костюма» – 5.