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Абхазия Информ

В АГУ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН» ПО ПРОФИЛЮ «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН»

Новости Среда, 14 июня 2023 14:40
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В АГУ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН» ПО ПРОФИЛЮ «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН»

Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете на факультете искусств состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по направлениям «Ландшафтный дизайн», «Графический дизайн» и «Дизайн костюма».

Стоит отметить, что выпуск студентов по направлению «Ландшафтный дизайн» является первым для факультета искусств.

Выпускники представили проект по благоустройству и озеленению бульвара в Новом районе столицы. Будущие специалисты провели всесторонний анализ и расчеты, необходимые для формирования внешнего благоустройства, разработали проектное решение с учетом функциональной направленности и внешнего облика территории.

Сегодня, в целом, на факультете искусств защитили выпускные квалификационные работы 19 выпускников, из них по «Ландшафтному дизайну» – 4 человека, по «Графическому дизайну» – 10, по «Дизайну костюма» – 5.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 14 июня 2023 14:43

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