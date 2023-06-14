В АГУ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН» ПО ПРОФИЛЮ «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН»
Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете на факультете искусств состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по направлениям «Ландшафтный дизайн», «Графический дизайн» и «Дизайн костюма».
Стоит отметить, что выпуск студентов по направлению «Ландшафтный дизайн» является первым для факультета искусств.
Выпускники представили проект по благоустройству и озеленению бульвара в Новом районе столицы. Будущие специалисты провели всесторонний анализ и расчеты, необходимые для формирования внешнего благоустройства, разработали проектное решение с учетом функциональной направленности и внешнего облика территории.
Сегодня, в целом, на факультете искусств защитили выпускные квалификационные работы 19 выпускников, из них по «Ландшафтному дизайну» – 4 человека, по «Графическому дизайну» – 10, по «Дизайну костюма» – 5.