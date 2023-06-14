ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с делегацией из Республики Никарагуа.
Никарагуанская сторона была представлена советником президента по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества, специальным представителем Республики Никарагуа по взаимодействию с Россией – Лауреано Ортега Мурильо, министром финансов и государственного кредита, председателем Совместной межправительственной российско-никарагуанской комиссии – Иваном Акоста, министром транспорта и инфраструктуры Никарагуа – Оскаром Мохика, министром здравоохранения – доктором Мартой Рейес, директором средств массовой информации Совета по коммуникациям и гражданским вопросам Никарагуа – Даниэлем Эдмундо Ортега Мурильо, чрезвычайным и полномочным посло Республики Никарагуа в Российской Федерации и по совместительству в Республике Абхазия – Альбой Асусены Торрес.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы активизации торгово-экономического взаимодействия и его финансового и логистического обеспечения. Отдельное внимание было уделено активизации и координации работы в сфере информационной политики.
Кроме того, стороны обозначили необходимость формирования союзного медиахолдинга Абхазия-Никарагуа, который бы отстаивал интересы многополярности, реформы международного права и противодействия деструктивному влиянию западных НПО.
Глава никарагуанской делегации Лауреано Ортега передал сердечный привет от президента Никарагуа Даниеля Ортеги в адрес Президента Республики Абхазия Аслана Бжания.
Инал Ардзинба, в свою очередь, также передал приветствие от президента Республики Абхазия Аслана Бжания в адрес президента Республики Никарагуа Даниеля Ортеги.