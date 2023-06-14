ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с делегацией из Республики Никарагуа.