АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ РОБЕРТА КИУТ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ МВД

«Я надеюсь на то, что вхождение в должность нового министра внутренних дел пройдёт безболезненно. Убежден, что новый министр никаких резких, необдуманных шагов предпринимать не будет. Я рассчитываю на то, что текущие тенденции, заложенные в последние три года, будут сохранять свое развитие», – сказал президент.

Глава государства отметил, что ситуация в стране непростая.

«Несмотря на неплохие результаты по отдельным направлениям, общество требует, чтобы работа правоохранительных органов в целом и министерства внутренних дел была ещё более поступательной», – сказал Аслан Бжания.

Экс-министр внутренних дел Вальтер Бутба поблагодарил коллектив ведомства за совместную слаженную работу, заверил сотрудников МВД в том, что они всегда могут рассчитывать на его поддержку. Также он пожелал новому руководителю удачи и поддержки.

Министр внутренних дел Роберт Киут, в свою очередь, выразил благодарность за оказанное доверие: «Коллектив МВД мне знаком. Уверен, что мы будем двигаться вперед, динамику останавливать не будем. Я рассчитываю на поддержку коллектива», – сказал министр внутренних дел.

Президент также поблагодарил Вальтера Бутба за проделанную работу.

Об этом сообщает сайт главы государства.