АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ РОБЕРТА КИУТ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ МВД
Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания представил личному составу МВД нового министра внутренних дел Роберта Киут.
«Я надеюсь на то, что вхождение в должность нового министра внутренних дел пройдёт безболезненно. Убежден, что новый министр никаких резких, необдуманных шагов предпринимать не будет. Я рассчитываю на то, что текущие тенденции, заложенные в последние три года, будут сохранять свое развитие», – сказал президент.
Глава государства отметил, что ситуация в стране непростая.
«Несмотря на неплохие результаты по отдельным направлениям, общество требует, чтобы работа правоохранительных органов в целом и министерства внутренних дел была ещё более поступательной», – сказал Аслан Бжания.
Экс-министр внутренних дел Вальтер Бутба поблагодарил коллектив ведомства за совместную слаженную работу, заверил сотрудников МВД в том, что они всегда могут рассчитывать на его поддержку. Также он пожелал новому руководителю удачи и поддержки.
Министр внутренних дел Роберт Киут, в свою очередь, выразил благодарность за оказанное доверие: «Коллектив МВД мне знаком. Уверен, что мы будем двигаться вперед, динамику останавливать не будем. Я рассчитываю на поддержку коллектива», – сказал министр внутренних дел.
Президент также поблагодарил Вальтера Бутба за проделанную работу.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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