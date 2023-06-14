АСЛАН БЖАНИЯ ОЗНАКОМИЛСЯ С СИТУАЦИЕЙ В ЗОНЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Глава МЧС также рассказал, что два российских поезда из Москвы и Санкт-Петербурга стоят на границе с Гагрой в районе Цандрыпша, однако туристы сохраняют спокойствие и не паникуют. П

ассажирам оказывают помощь: на микроавтобусах их доставляют в города следования.