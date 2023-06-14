АСЛАН БЖАНИЯ ОЗНАКОМИЛСЯ С СИТУАЦИЕЙ В ЗОНЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ
Новости Среда, 14 июня 2023 14:09
Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. Сегодня в результате сильных ливневых дождей был нанесен серьезный ущерб районной инфраструктуре.
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния доложил президенту Аслану Бжания о текущей ситуации в зоне бедствия: «Сейчас автомобильная дорога открыта, работает реверсно. Железную дорогу, к сожалению, подмыло, движение по ней пока приостановлено».
Глава МЧС также рассказал, что два российских поезда из Москвы и Санкт-Петербурга стоят на границе с Гагрой в районе Цандрыпша, однако туристы сохраняют спокойствие и не паникуют. Пассажирам оказывают помощь: на микроавтобусах их доставляют в города следования.
На месте происшествия с раннего утра ведут активную работу по расчистке дороги и устранению последствий ливневых дождей сотрудники МЧС и коммунальные службы республики. Благодаря этому два часа назад удалось открыть дорогу и восстановить движение транспорта.
Президент взял ситуацию под личный контроль.
Об этом сообщает сайт главы государства.