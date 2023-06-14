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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ОЗНАКОМИЛСЯ С СИТУАЦИЕЙ В ЗОНЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Среда, 14 июня 2023 14:09
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АСЛАН БЖАНИЯ ОЗНАКОМИЛСЯ С СИТУАЦИЕЙ В ЗОНЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. Сегодня в результате сильных ливневых дождей был нанесен серьезный ущерб районной инфраструктуре. 
 
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния доложил президенту Аслану Бжания о текущей ситуации в зоне бедствия: «Сейчас автомобильная дорога открыта, работает реверсно. Железную дорогу, к сожалению, подмыло, движение по ней пока приостановлено». 
 
Глава МЧС также рассказал, что два российских поезда из Москвы и Санкт-Петербурга стоят на границе с Гагрой в районе Цандрыпша, однако туристы сохраняют спокойствие и не паникуют. Пассажирам оказывают помощь: на микроавтобусах их доставляют в города следования.
 
На месте происшествия с раннего утра ведут активную работу по расчистке дороги и устранению последствий ливневых дождей сотрудники МЧС и коммунальные службы республики. Благодаря этому два часа назад удалось открыть дорогу и восстановить движение транспорта. 
 
Президент взял ситуацию под личный контроль.
 
Об этом сообщает сайт главы государства.
Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 14 июня 2023 14:17

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