В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ОТ ЛИВНЯ ПОСТРАДАЛА ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. В результате сильного ливня и урагана в Гагрском районе пострадала железная дорога, а также участок центральной автомобильной трассы. Есть разрушения, нанесенные селевыми потоками. Инфраструктуре и жителям района нанесен значительный ущерб.