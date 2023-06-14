В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ОТ ЛИВНЯ ПОСТРАДАЛА ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Новости Среда, 14 июня 2023 14:03
Сухум. 14 июня 2023. Абхазия-Информ. В результате сильного ливня и урагана в Гагрском районе пострадала железная дорога, а также участок центральной автомобильной трассы. Есть разрушения, нанесенные селевыми потоками. Инфраструктуре и жителям района нанесен значительный ущерб.
По информации АЖД, в районе поселка Цандрипша остановлен поезд «Сухум-Москва», отменены рейсы поездов «Санкт-Петербург-Сухум», «Туапсе-Гагра». АЖД осуществляет перевозку пассажиров остановленных поездов.
Президент Абхазии Аслан Бжания держит ситуацию под личным контролем. Глава государства в оперативном режиме провел совещание с МЧС и коммунальными службами. На место происшествия направляются дополнительные силы для ликвидации чрезвычайной ситуации.
В Гагрский район направлены все силы МЧС для разбора завалов и восстановления железнодорожного и автомобильного движения.
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