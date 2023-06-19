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Абхазия Информ

РАБОТЫ АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ ПОКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ «ЮГ РОССИИ XIII: ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА»

Новости Понедельник, 19 июня 2023 20:16
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РАБОТЫ АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ ПОКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ «ЮГ РОССИИ XIII: ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА»

Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ. С 19 июня по 15 июля в Ростове-на-Дону в конгрессно-выставочном центре «ДонЭкспоцентр» проходит Межрегиональная художественная выставка «Юг России XIII: живопись, скульптура» Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников   России».

Для участия в выставке отобраны 45 картин и пять  скульптур, созданные художниками Абхазии за последние пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Абхазии.

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