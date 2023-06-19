РАБОТЫ АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ ПОКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ «ЮГ РОССИИ XIII: ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА»
Новости Понедельник, 19 июня 2023 20:16
Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ. С 19 июня по 15 июля в Ростове-на-Дону в конгрессно-выставочном центре «ДонЭкспоцентр» проходит Межрегиональная художественная выставка «Юг России XIII: живопись, скульптура» Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
Для участия в выставке отобраны 45 картин и пять скульптур, созданные художниками Абхазии за последние пять лет.
Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Абхазии.