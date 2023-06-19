ЗА НЕДЕЛЮ 67 ВОДИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ
Новости Понедельник, 19 июня 2023 22:30
Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1695 нарушений правил дорожного движения, из которых 61 за нарушение норм тонирования автостекол.
67 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news/
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