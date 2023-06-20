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Абхазия Информ

23 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР «ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА»

Новости Вторник, 20 июня 2023 20:05
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23 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР «ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА»

Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. 23 июня на Республиканском стадионе состоится открытый Республиканский турнир «Олимпийский день бега».  Юноши и девушки 2006 года рождения и старше, 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения из городов и районов республики выявят сильнейших в беге на дистанциях 100, 300, 500 и 600 метров. 

Начало турнира в 16:00. 

Главный судья – заслуженный тренер РА по легкой атлетике, заслуженный работник физической культуры и спорта Лолита Назарс. 

Организатор – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация легкой атлетики Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 20 июня 2023 20:09

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