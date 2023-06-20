23 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР «ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА»

Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. 23 июня на Республиканском стадионе состоится открытый Республиканский турнир «Олимпийский день бега». Юноши и девушки 2006 года рождения и старше, 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения из городов и районов республики выявят сильнейших в беге на дистанциях 100, 300, 500 и 600 метров.