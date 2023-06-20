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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Новости Вторник, 20 июня 2023 20:09
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В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 25 июня в городе Сухум пройдет республиканская акция «Молодежь Абхазии против наркотиков». 

Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и предупреждения распространения наркомании среди молодежи. 


В рамках акции пройдут легкоатлетический забег, соревнования по баскетболу 3х3, плаванию, настольному теннису, шахматам, нардам, домино, а также мастер-класс по стрельбе из лука. 

В акции может принять участие любой желающий. 

В 09:00  в Сухумском олимпийском бассейне состоятся соревнования по плаванию. 

В 15:00 начнется легкоатлетический забег (с начала набережной со стороны Маяка до театральной площади).

В 16:00 на театральной площади начнутся остальные мероприятия.

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