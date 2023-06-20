В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 25 июня в городе Сухум пройдет республиканская акция «Молодежь Абхазии против наркотиков».



Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и предупреждения распространения наркомании среди молодежи.



