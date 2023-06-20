В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»
Новости Вторник, 20 июня 2023 20:09
Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 25 июня в городе Сухум пройдет республиканская акция «Молодежь Абхазии против наркотиков».
Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и предупреждения распространения наркомании среди молодежи.
В рамках акции пройдут легкоатлетический забег, соревнования по баскетболу 3х3, плаванию, настольному теннису, шахматам, нардам, домино, а также мастер-класс по стрельбе из лука.