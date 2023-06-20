УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СУДЕЙСКИЙ И ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР ПО ДЗЮДО

Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. 20-21 июня в спортивном клубе «Алмаз» проходит учебно-методический судейский семинар по дзюдо. В нем принимают участие тренеры, спортсмены, представители являющиеся членами Федерации дзюдо Абхазии.

