УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СУДЕЙСКИЙ И ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР ПО ДЗЮДО
Новости Вторник, 20 июня 2023 20:22
Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. 20-21 июня в спортивном клубе «Алмаз» проходит учебно-методический судейский семинар по дзюдо. В нем принимают участие тренеры, спортсмены, представители являющиеся членами Федерации дзюдо Абхазии.
Семинар проходит под руководством судьи международной олимпийской категории, 5 дан Мягзума Алимова (Москва).
Открытие семинара посетил заместитель председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту Беслан Карчава.
В течение двух дней на семинаре обсудят разъяснения правил соревнований по дзюдо IJF 2022-2023 годов, изменения в правилах и квалификационные требования к судьям по дзюдо.
25-26 июня пройдет учебно-методический тренерско-преподавательский семинар под руководством заслуженного тренера России, 5 дан Юрий Хорьков.
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