21 ИЮНЯ В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. 21 июня в 21:00 в Сухуме состоится международная мемориальная акция «Свеча Памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, который отмечается во всем мире накануне начала Великой Отечественной войны.

«Свеча Памяти» – это не только скорбь, но и гордость за свой народ, который выстоял и победил в войне, несмотря на бесчисленные потери. В память об этих событиях наследники победы могут принять участие в Акции и зажечь свечи в знак скорби по погибшим в Великой Отечественной войне.

Представительство Россотрудничества приглашает присоединиться к акции всех, кому дорога память о павших героях той страшной войны, защитниках Родины и жертвах фашизма.

Всех ждут у могилы Неизвестному Солдату на небрежной Махаджиров.

Организаторами международной мемориальной акции в Абхазии выступает представительство Россотрудничества при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия и Администрация города Сухум.