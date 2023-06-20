ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города Сухум. Мероприятия пройдут с 7 по 9 июля. Основные мероприятия будут проведены 8 июля.