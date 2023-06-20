ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА СУХУМ
Новости Вторник, 20 июня 2023 20:29
Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города Сухум. Мероприятия пройдут с 7 по 9 июля. Основные мероприятия будут проведены 8 июля.
На празднование Дня города приглашены представители городов-побратимов Сухума.
Департамент экономики и транспорта, Управление культуры, Управление образования, Управление по делам молодежи и спорта должны обеспечить проведение праздничных народных гуляний и спортивно-массовых мероприятий.
Об этом сообщает сайт столицы.
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