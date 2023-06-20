КУРСК УСТАНОВИТ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ГАГРОЙ

Подписание соглашений запланировано на конец августа. Гостей из Гагры пригласят на празднование 80-летия Курской дуги.

20 июня прошло очередное заседание Курского городского Собрания. Было принято решение об установлении партнерских отношений между городами Курск и Гагра.

Соглашение нацелено на укрепление сложившихся дружественных связей, взаимной заинтересованности в наращивании торгового, экономического, образовательного, культурного сотрудничества, контактов в сфере туризма, отметил председатель КГС Владимир Токарев.

На сегодня у Курска более 20 городов-партнеров, среди которых Сухум и Пицунда Республики Абхазия.