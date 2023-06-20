КУРСК УСТАНОВИТ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ГАГРОЙ
Новости Вторник, 20 июня 2023 20:38
Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. 20 июня прошло очередное заседание Курского городского Собрания. Было принято решение об установлении партнерских отношений между городами Курск и Гагра.
Подписание соглашений запланировано на конец августа. Гостей из Гагры пригласят на празднование 80-летия Курской дуги.
Соглашение нацелено на укрепление сложившихся дружественных связей, взаимной заинтересованности в наращивании торгового, экономического, образовательного, культурного сотрудничества, контактов в сфере туризма, отметил председатель КГС Владимир Токарев.
На сегодня у Курска более 20 городов-партнеров, среди которых Сухум и Пицунда Республики Абхазия.
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