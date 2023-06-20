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Абхазия Информ

АТОР: МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНО В ИЮЛЕ МОЖНО БУДЕТ ОТДОХНУТЬ В РОССИИ И АБХАЗИИ

Новости Вторник, 20 июня 2023 20:55
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АТОР: МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНО В ИЮЛЕ МОЖНО БУДЕТ ОТДОХНУТЬ В РОССИИ И АБХАЗИИ

Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, где можно наиболее бюджетно отдохнуть в июле, сообщает РИА Новости. Согласно данным от федеральной сети турагентств «1001 Тур», максимально выгодно можно отдохнуть в России и Абхазии.

Стоимость отдыха в Абхазии в сравнении с июлем прошлого года подорожала на 25 процентов (73 тысячи рублей против 58 тысяч рублей год назад), однако все еще остается низкой по сравнению с другими направлениями.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 20 июня 2023 21:02

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