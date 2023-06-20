АТОР: МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНО В ИЮЛЕ МОЖНО БУДЕТ ОТДОХНУТЬ В РОССИИ И АБХАЗИИ

Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, где можно наиболее бюджетно отдохнуть в июле, сообщает РИА Новости. Согласно данным от федеральной сети турагентств «1001 Тур», максимально выгодно можно отдохнуть в России и Абхазии.