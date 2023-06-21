ПЛЯЖИ СТОЛИЦЫ В ОСНОВНОМ ГОТОВЫ К ОТКРЫТИЮ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА

Сухум. 21 июня 2023. Абхазия-Информ. Пляжи Сухума в основном готовы к открытию купального сезона. Как отметили в руководстве Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии инспекционные проверки прибрежных территорий гостиниц, домов отдыха и арендованных пляжей в акватории Сухума позволяют сделать вышеозначенный вывод. В первую очередь это касается осмотра и очистки морского дна в зоне купания, наличия необходимой прибрежной инфраструктуры и спасательных пунктов.