ПЛАНОВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ

Сухум. 21 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели плановые совместные учения. Отрабатывались навыки и координация действий при ликвидации последствий возникшего пожара и эвакуация людей из жилого помещения, оказание пострадавшим первой доврачебной помощи.