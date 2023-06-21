ПЛАНОВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ
Новости Среда, 21 июня 2023 18:19
Сухум. 21 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели плановые совместные учения. Отрабатывались навыки и координация действий при ликвидации последствий возникшего пожара и эвакуация людей из жилого помещения, оказание пострадавшим первой доврачебной помощи.
От МЧС Абхазии в учениях были задействованы три пожарных расчета ПСО г.Сухум, а также спецавтомобиль медицинского управления.
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