В КАБМИНЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ФИНАНСОВОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ

Сухум. 21 июня 2023. Абхазия-Информ. Кабинете Министров состоялось заседание рабочей группы во главе с руководителем Аппарата КМ Абхазии Давидом Сангулия в целях разработки проектов Законов Республики Абхазия «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и «О валютном регулировании и валютном контроле».