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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ФИНАНСОВОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ

Новости Среда, 21 июня 2023 18:23
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В КАБМИНЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ФИНАНСОВОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ

Сухум. 21 июня 2023. Абхазия-Информ. Кабинете Министров состоялось заседание рабочей группы во главе с руководителем Аппарата КМ Абхазии Давидом Сангулия в целях разработки проектов Законов Республики Абхазия «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и «О валютном регулировании и валютном контроле».

Рабочей группы предстоит разработать законопроекты и представить на рассмотрение.

По окончании работы группы проекты будут опубликованы в разделе «Законопроектная деятельность» сайта Кабинета министров.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 21 июня 2023 18:26

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