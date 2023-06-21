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Абхазия Информ

ПРОКУРАТУРОЙ СУХУМА ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ СМЕРТИ РУСЛАНА АГРБА

Новости Среда, 21 июня 2023 18:26
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ПРОКУРАТУРОЙ СУХУМА ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ СМЕРТИ РУСЛАНА АГРБА

Сухум. 21 июня 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухума проводится проверка по факту смерти Агрба Руслана Радионовича, имевшего место 19 июня 2023 года в камере заключения №12 ИВС МВД Республики Абхазия.

Выездом на место происшествия оперативно-следственной группой в вышеуказанной камере, был обнаружен труп Агрба Р.Р. с признаками самоубийства.

Ранее, 16 июня 2023 года Агрба Р.Р. был задержан и водворен в ИВС МВД РА по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 224 и пунктом «в» части 3 статьи 224 УК Республики Абхазия.

19 июня 2023 года Сухумским городским судом в отношении Агрба Р.Р. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана дополнительная информация.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 21 июня 2023 18:30

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