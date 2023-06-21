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Абхазия Информ

ИЗ СОЧИ ОТКРОЮТ КРУИЗЫ В СУХУМ

Новости Среда, 21 июня 2023 18:30
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ИЗ СОЧИ ОТКРОЮТ КРУИЗЫ В СУХУМ

Сухум. 21 июня 2023. Абхазия-Информ. Девятипалубный лайнер «Князь Владимир», хорошо знакомый туристам, прибыл из Севастополя в Сочи, чтобы начать серию круизов в Сухум. Они будут еженедельными с 29 июня по 11 сентября.

Всего планируется 11 рейсов. Отправление по четвергам в 21:00, в Сухум лайнер пребывает на следующий день в 9:00. Обратно – в воскресенье в 23:00, возвращение в Сочи в понедельник в 9:00. Цена круиза – от 37,7 тысячи рублей на человека при двухместном размещении в каюте без окна.

Туристам предоставляется трехразовое питание по системе «шведский стол». Из новинок – в этом году в программу развлечений ввели анимацию, в том числе детскую. На борту будет находиться экскурсионное бюро. Цена маршрута – от 1,5 тысячи рублей. Информацию, сколько мест продано на первый рейс, держат в секрете. Среди бронирующих места в основном москвичи, несколько человек из Крыма.

«Благодаря круизам мы ожидаем увеличение турпотока в Абхазию. Сейчас «Князь Владимир» станет первым круизным судном в порту Сухума», – отметил начальник Сухумского морского порта Заур Авидзба.

Ранее судно ходило по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. «Князь Владимир» пришвартовался там же, где и лайнер Astoria Grande, совершающий рейсы в Турцию.

Круиз еще не начался, но вокруг него уже идут споры. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что «использование «Князя Владимира» в качестве транспортного средства – неперспективная идея. «Ночью ничего не увидишь. Это потеря времени. К тому же туда из Сочи запустили два поезда».

Кто прав: вице-президент или авторы идеи, покажут первые туристические рейсы «Князя Владимира».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 21 июня 2023 18:38

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