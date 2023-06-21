ПОСЕТИВШИЕ АБХАЗИЮ ТУРИСТЫ ОБЪЯСНИЛИ, СТОИТ ЛИ ОТДЫХАТЬ В РЕГИОНЕ В 2023 ГОДУ

Многие отдохнувшие здесь россияне оставили свои отзывы. По их мнению, республика прекрасно подходит для размеренного отдыха с умеренными ценами. Здесь чистое море, много фруктов и вкусной национальной пищи, красивые пейзажи.

Абхазия – отличный вариант семейного отдыха для россиян. Страна готова принять до 1,5 млн россиян в этом году, пишет News.ru.

Жилье можно найти по тысяче рублей в день. Большая часть местных – очень радушные хозяева.

Недостатками страны называют низкий уровень сервиса и инфраструктуры. Ряд туристов жалуется также на ротавирус и кишечные инфекции.

«Главное преимущество – там есть отдых на любой кошелек. Можно отдохнуть вполне бюджетно. В последнее время начали появляться объекты из категории luxury, предлагающие отдых на протяжении всего года. Туризм в этом регионе развивается более чем активно», – отметил глава президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.