В АБХАЗИИ БУДЕТ СОЗДАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Сухум. 22 июня 2023. Абхазия-Информ. В Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук в Москве состоялось общее собрание Российского исторического общества. Председатель РИО Сергей Нарышкин в своем выступлении вынес на повестку Общего собрания вопрос о создании региональных отделений и представительств. Открытым голосованием было принято решение создать Представительство РИО в Республике Абхазия. Милана Бжания утверждена на должность председателя первого заграничного Представительства РИО.