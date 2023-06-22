В АБХАЗИИ БУДЕТ СОЗДАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Новости Четверг, 22 июня 2023 20:06
Сухум. 22 июня 2023. Абхазия-Информ. В Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук в Москве состоялось общее собрание Российского исторического общества.
Председатель РИО Сергей Нарышкин в своем выступлении вынес на повестку Общего собрания вопрос о создании региональных отделений и представительств. Открытым голосованием было принято решение создать Представительство РИО в Республике Абхазия. Милана Бжания утверждена на должность председателя первого заграничного Представительства РИО.
С момента возрождения Российского исторического общества в 2012 году, его бессменным председателем является директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.
Милана Бжания окончила Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета. Является советником министра культуры Абхазии и научным сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии.
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