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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ БУДЕТ СОЗДАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Новости Четверг, 22 июня 2023 20:06
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В АБХАЗИИ БУДЕТ СОЗДАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Сухум. 22 июня 2023. Абхазия-Информ. В Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук в Москве состоялось общее собрание Российского исторического общества.

Председатель РИО Сергей Нарышкин в своем выступлении вынес на повестку Общего собрания вопрос о создании региональных отделений и представительств. Открытым голосованием было принято решение создать Представительство РИО в Республике Абхазия. Милана Бжания утверждена на должность председателя первого заграничного Представительства РИО.

С момента возрождения Российского исторического общества в 2012 году, его бессменным председателем является директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Милана Бжания окончила Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета. Является советником министра культуры Абхазии и научным сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 22 июня 2023 20:08

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