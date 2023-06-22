РУКОВОДСТВО МВД ПРОВЕРИЛО РАБОТУ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ

О текущем положении дел в вверенном подразделении доложил начальник УВД Денис Айба. Среди первоочередных проблем он назвал кадровый дефицит.

В ходе инспекционной поездки министр внутренних дел Роберт Киут в сопровождении заместителей Руслана Ажиба и Беслана Чкадуа проверил готовность личного состава УВД по Гагрскому району к несению службы в летне-курортный сезон.

Замминистра Беслан Чкадуа обозначил расстановку курсантов, направленных на обучение в высшие учебные заведения МВД России, которые прибывают на учебную практику в Абхазию и прикомандировываются в ГорРОВД. Таким образом, кадровая проблема на период летне-курортного сезона будет решена.

Министр подчеркнул важность обеспечения общественной безопасности в период курортного сезона, а так же акцентировал внимание на необходимости усилить работу по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В приоритет Роберт Киут поручил поставить на должный уровень организацию безопасности дорожного движения.

«Гагра – самый популярный курорт Республики. В летний период количество автотранспортных средств и пешеходов в районе растет в разы. В этой связи, необходимо действовать на опережение», – подчеркнул министр.

В ходе совещания ему были представлены заместители начальника управления, руководители отделов и отделений Гагрского УВД. Роберт Киут поручил подготовить предметные предложения по повышению качества работы УВД и пообещал оказывать всяческую поддержку личному составу в случае добросовестного и профессионального выполнения ими своих служебных обязанностей.

Кроме того, министр поручил усилить воспитательную работу среди личного состава УВД и уделять повышенное внимание внешнему виду сотрудников, так как они в период летне-курортного сезона находятся в постоянном контакте с гражданами и гостями нашей республики.

Далее руководители МВД ознакомились с текущим положением дел Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району.

Начальник отдела Эрик Хутаба доложил о том, что наблюдается небольшой кадровый дефицит, который сотрудники планируют решить в ближайшее время.

Министр внутренних дел отметил важность проведения разъяснительной работы с молодежью с целью привлечения их в органы внутренних дел.

Далее Роберт Киут проверил работу сотрудников милиции на пропускном пункте «Псоу», где дал поручение о необходимости контроля за соблюдением правил парковки среди водителей рейсовых автобусов и маршрутных такси. Он также акцентировал внимание на создании благоприятных условий для туристов, въезжающих на территорию Республики в целях отдыха.

Затем Роберт Киут проверил условия работы личного состава и ознакомился с материально-технической базой Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району. О положении дел в отделе доложил заместитель начальника Энвер Багателия. Глава МВД заслушал доклад и дал ряд поручений.

Личному составу поручено организовать сотрудничество с владельцами объектов размещения туристов Пицунды и обязать последних устанавливать камеры наблюдения по внешнему периметру зданий, что способствует безопасности гостей, а так же обеспечит оперативное раскрытие противоправных деяний.

В ходе поездки Роберт Киут также проинспектировал работу контрольного пункта милиции «Мюссера». По итогам проверки, министр высказал ряд замечаний по состоянию здания КПМ и поручил исправить их в ближайшее время.

Подводя итоги выездных совещаний, Киут подчеркнул, что от деятельности территориальных органов внутренних дел, руководителей служб данных подразделений и рядовых сотрудников, осуществляющих выполнение возложенных на них задач, зависит эффективность охраны общественного порядка, обеспечения личной и имущественной безопасности граждан и хозяйствующих субъектов. От того, насколько высок уровень законности и дисциплины сотрудников территориальных органов внутренних дел, зависит доверие граждан к системе МВД.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.