СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ МЧС АБХАЗИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Новости Четверг, 22 июня 2023 20:19
Сухум. 22 июня 2023. Абхазия-Информ. Стартовал чемпионат МЧС Республики Абхазия по мини-футболу, приуроченный к 17-летию со дня образования спасательного ведомства страны. В нем принимают участие команды из всех районных подразделений республики, а также центрального аппарата МЧС.
Согласно жеребьевке все участники чемпионата разбиты по двум группам. В группу «А» вошли команды пожарно-спасательных частей и отрядов из Гудауты, Гала, Сухума и Гулрыпша. Группа «Б» представлена игроками из Гагры, центрального аппарата МЧС, Очамчыры и Ткуарчала.
На торжественной церемонии открытия чемпионата министр, генерал-лейтенант Лев Квициния пожелал всем командам успешной и результативной игры, в духе спортивного соперничества и дружеской поддержки.
По результатам групповых игр определяться участники финальной серии.
Финал чемпионата МЧС по мини-футболу пройдет 3 июля в Сухуме.
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