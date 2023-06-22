СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ МЧС АБХАЗИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сухум. 22 июня 2023. Абхазия-Информ. Стартовал чемпионат МЧС Республики Абхазия по мини-футболу, приуроченный к 17-летию со дня образования спасательного ведомства страны. В нем принимают участие команды из всех районных подразделений республики, а также центрального аппарата МЧС.