Сухум. 22 июня 2023. Абхазия-Информ. Заместители министра туризма Астамур Барциц и Дмитрий Зантария провели выездное совещание на КПП «Псоу». В совещании участвовали начальник таможенного поста «Псоу» Аляс Хишба и начальник КПП «Псоу» Вадим Папцава.

Астамура Барциц прежде всего интересовало, как проходят границу гости и граждане Абхазии, есть ли какие-то проблемы с экскурсионными маршрутами, увеличился или снизился турпоток по сравнению с прошлыми годами.

«В этом году Минтуризма прогнозирует значительное увеличение потока туристов, поэтому мы хотели бы знать, как обстоят дела с пропускной способностью границы, есть ли у вас проблемы», – сказал Барциц.

Вадим Папцава отметил, что граница работает в штатном режиме.

«Турпоток по сравнению с прошлым годом чуть больше. Фактически трудностей сейчас нет. Как и в прошлом году, у нас выделена отдельная полоса для экскурсионных автобусов и минивэнов, чтобы ускорить процесс проверки документов без высадки туристов», – сказал он.

По словам Папцава, некоторые сложности возникают, когда скапливается одновременно много машин.

«Раньше разрешение на международные перевозки получали только автобусы или машины категории C, сейчас, по-новому все категории транспорта должны проезжать по грузовой полосе. Мы бы хотели, чтобы владельцы небольших машин при наличии у них разрешения могли проезжать прямо без заезда на грузовую полосу», – сказал он.

Сейчас же они вынуждены оформлять разрешение на единовременный ввоз.

Начальник таможенного поста «Псоу» Аляс Хишба отметил, что это решение не может принять МАПП Адлер, это решает ФТС РФ.

Он также отметил, что на координационном совещании поднимался этот вопрос.

По словам Папцава, российская сторона обратились с предложением к абхазской стороне по поводу того, чтобы упорядочить подъезд экскурсионных автобусов.

«На одном из российско-абхазских координационных совещаний прозвучало предложение организовать встречу представителей всех турфирм, чтобы попытаться упорядочить график подъезда их транспорта», – сказал он.

Он также отметил, что все острые вопросы решаются во взаимодействии с российскими коллегами.

В свою очередь Астамур Барциц отметил, что прогнозируется большой поток туристов, которые приедут на своем автотранспорте и это тоже увеличит нагрузку.

Вадим Папцава обратил внимание на то, что основная проблема КПП – это штаты, а наибольшая нагрузка приходится на утренние часы.

«Основная нагрузка приходится на утро, так как большая часть туристических автобусов почти одновременно подъезжает к границе. Вечером легче, так как автобусы возвращаются в разное время. Утром же помимо туристических много легкового транспорта. Люди едут из Сочи и Адлера на однодневные экскурсии», – сказал Папцава.

Постепенно увеличивается и поток туристов, приезжающих на железнодорожном транспорте. В этом году добавились и электропоезда «Ласточка».

«С поставленными задачами, я думаю, мы справимся, но нам на КПП нужно ещё несколько человек. На въезд и выезд легкового транспорта у нас по две полосы. На паспортном контроле работают две кабины на въезд и две кабины – на выезд. Когда поток увеличивается, мы имеем возможность открыть и третьи кабины, чтобы снизить нагрузку. Конечно, было бы хорошо, чтобы штаты были увеличены для осуществления транспортного контроля и досмотра», – сказал Папцава.

По информации Папцава, в сутки на КПП занято от 25 до 28 человек.

В процентном соотношении, в сравнении с прошлым годом, поток пешеходов увеличился на 17%, транспортный – на 12%.

«В прошлом году бывали такие нагрузки, когда на пике в сутки проходило до 66 тысяч человек и до 12 тысяч транспортных средств. Пункты пропуска работают круглосуточно. Бывают пробки, очереди, люди подолгу стоят. В пиковые дни пересечение границы раньше занимало более двух часов, а сейчас – до 40 минут», – сказал Папцава.

В настоящее время в сутки границу проходят до 28 тысяч человек и до 5 тысяч транспортных средств.