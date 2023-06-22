Сухум. 22 июня 2023. Абхазия-Информ. В Министерство просвещения поступили жалобы от родителей, возмущённых переименованием школ г. Сухум. Так согласно приказу №1 от 23.08.22 МУ администрации г. Сухум «Управление образования» Горская средняя школа №10 им. Н. А. Лакоба переименована в филиал №10 «Средняя школа №10» МУ администрации г. Сухум «Управление образования», и все остальные школы также были обезличены и реорганизованы в филиалы.

Государственная школа и детский сад не могут являться филиалом учреждения, осуществляющего контрольные и административные функции в системе образования, так как они занимаются образовательной деятельностью, считают в министерстве.

В связи с этим, Министерство просвещения выразило несогласие с мерой, инициированной Управлением образования г. Сухум.

Также отмечается, что переименования школ г. Сухум были осуществлены без согласования с центральным органом государственной власти в сфере образования. Для возвращения исторических названий школ министерством издан приказ, который руководство Управления образования и администрация г. Сухум отказываются исполнять.